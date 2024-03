Nigeria: rapite altre 87 persone nello Stato di Kaduna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 87 persone, tra cui donne e bambini, sono state rapite in un nuovo attacco avvenuto ieri sera nella località di Kajuru, nello Stato di Kaduna, nella Nigeria centro-occidentale. Secondo quanto riferiscono testimoni citati dal quotidiano "Vanguard", uomini armati hanno attaccato la stazione locale verso le 22 di ieri, facendo irruzione anche in alcuni negozi per rubare cibo e altre provviste. Il nuovo episodio giunge due giorni dopo che altre 15 persone sono state rapite nella stessa zona. All'inizio di questo mese, inoltre, più di 280 studenti sono stati prelevati dalla città di Kuriga, sempre nello Stato di Kaduna. I rapitori hanno successivamente contattato le famiglie degli ostaggi chiedendo l'equivalente di 600 mila euro per il rilascio degli studenti entro 20 giorni, pena l'uccisione delle vittime, tuttavia nei giorni successivi il presidente Bola Tinubu ha ordinato alle forze di sicurezza di non pagare il riscatto per il rilascio di studenti e personale della scuola, ordinando invece alle agenzie di sicurezza di garantire il rilascio di tutte le vittime rapite senza alcun pagamento ai rapitori. Alcuni degli ostaggi sono stati rilasciati dopo trattative con le autorità, anche se le autorità negano che siano stati effettuati pagamenti di riscatto. In Nigeria è già in vigore una legge, approvata nel 2022, che vieta il pagamento del riscatto ai rapitori. Nelle ultime settimane in Nigeria si è assistito ad un'impennata di rapimenti di massa che sta mettendo a dura prova il governo di Tinubu, che aveva promesso di affrontare il problema della sicurezza. (Res)