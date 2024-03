Sardegna: ambientalisti denunciano, cantiere abusivo a Cala dei Francesi a Budoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni, un misterioso cantiere, senza cartello informativo riguardante l'inizio dei lavori o altre informazioni, è apparso a pochi passi dal mare in zona Cala dei Francesi - Punta Li Tulchi, vicino alla frazione di Porto Ottiolu nel comune di Budoni (Sassari). Lo denunciano gli ambientalisti del Gruppo d'Intervento Giuridico che hanno inviato una specifica richiesta di accesso civico, informazioni ambientali e adozione di interventi opportuni a diverse istituzioni, tra cui il Ministero della cultura, la Direzione generale per la pianificazione territoriale e la vigilanza edilizia della Regione autonoma della Sardegna, la Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari, i Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale e, per ulteriori accertamenti, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro. Questo tratto costiero è stato in passato teatro di iniziative edilizie discutibili, fortunatamente fermate in tempo. (segue) (Rsc)