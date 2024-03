Sardegna: ambientalisti denunciano, cantiere abusivo a Cala dei Francesi a Budoni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'autunno 2020, una vasta parte della vegetazione mediterranea è stata tagliata e in parte bruciata, provocando preoccupazione. Una prima richiesta da parte di GrIG è stata inviata il 20 novembre 2020, seguita da un'altra il 14 aprile 2021 in risposta all'apparizione di un cantiere edilizio nell'area. Il Comando Polizia locale di Budoni ha riferito di aver condotto due sopralluoghi, i cui risultati non sono stati resi noti, mentre il Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est della Regione autonoma della Sardegna ha dichiarato di non possedere informazioni in merito. Nell'aprile 2021, i Carabinieri e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale hanno posto sotto sequestro preventivo il cantiere, ritenuto realizzato in assenza di autorizzazioni. L'area è soggetta a vincoli paesaggistici e di conservazione integrale secondo la legge regionale e il piano paesaggistico regionale vigente. (Rsc)