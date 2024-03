Violenza donne: Pa in azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Roma il convegno "Pa in azione - Insieme contro la violenza sulle donne". Promosso dalla Rete nazionale dei comitati unici di garanzia (Cug), vi hanno partecipato il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, e la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella. Nel dare il suo benvenuto ai presenti a palazzo Vidoni, il ministro Zangrillo ha ringraziato la ministra Roccella per la partecipazione e ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle coordinatrici della Rete Nazionale dei Cug, Antonella Ninci e Oriana Calabresi, nell'organizzazione di questo fondamentale momento di confronto. "Quello della violenza sulle donne è un fenomeno che è opportuno approcciare nella sua complessità, a 360 gradi. Dall’inizio dell’anno ad oggi è stata uccisa una donna ogni tre giorni", ha dichiarato il ministro Zangrillo, sottolineando l'importanza della sensibilizzazione e della formazione per combattere gli stereotipi e prevenire la violenza: "Per questo motivo abbiamo aggiornato e potenziato la piattaforma Syllabus, che eroga formazione a tutti i nostri dipendenti, con il corso Riforma-Mentis che si prefigge lo scopo di sensibilizzare le nostre persone sull’importanza di un luogo di lavoro sicuro, fondato sulla costruzione della cultura del rispetto e delle pari opportunità". Il tema della parità "deve essere affrontato in modo trasversale. Le possibilità di ottenere risultati concreti, visibili, ci sono, ma il dramma della violenza contro le donne si affronta con efficacia soltanto se si fa squadra, con il coinvolgimento di tutti", ha osservato la ministra Roccella ringraziando il collega Zangrillo per l’ospitalità e le coordinatrici della Rete Nazionale dei Cug "per l’importante momento di confronto". La giornata si è confermata un momento cruciale di riflessione e impegno condiviso, ribadendo la necessità di un'azione collettiva e determinata per affrontare e superare la violenza contro le donne. (Com)