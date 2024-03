Catalogna: Puigdemont annuncerà giovedì se parteciperà a elezioni del 12 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Uniti per la Catalogna (JxCat) Carles Puigdemont annuncerà giovedì in Francia se parteciperà alle elezioni catalane del 12 maggio. Lo ha appreso da fonti interne al partito l’agenzia di stampa “Europa Press”. Puigdemont comunicherà le sue intenzioni in una conferenza stampa alle 19 che si terrà a Elne, in Occitania. La scorsa settimana, il segretario generale di JxCat, Jordi Turull, ha ammesso la possibilità che Puigdemont venga candidato dal partito alle elezioni regionali anticipate in Catalogna. (Spm)