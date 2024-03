Gaza: Fratoianni (Avs), da gabbia a cimitero, Tajani sbaglia a criticare Borrell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Tajani sbaglia quando prende le distanze dalle parole sulla tragedia mediorientale dell'Alto rappresentante della Ue sulla politica estera", afferma in una nota Nicola Fratoianni dell'Alleanza verdi e sinistra. "Borrell lancia un allarme basato semplicemente su dati di realtà: per troppi anni la Striscia di Gaza è stata una gabbia a cielo aperto per milioni di palestinesi ed oggi si è trasformata in un cimitero. Basta osservare quello che sta accadendo lì da mesi. Così come faccio fatica a capire perché Tajani non veda che Israele sta usando la fame come terribile arma da guerra. Se così non fosse, non avrebbe bloccato da mesi tutti quegli aiuti ammassati a Rafah. Perché il governo Meloni - conclude Fratoianni - vuole continuare a coprire le azioni di Netanyahu?". (Com)