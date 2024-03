Usa: no profit, bambini hanno sparato accidentalmente e ucciso 157 persone nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 157 persone sono morte negli Stati Uniti nel 2023, a seguito di incidenti legati a bambini o minori che hanno accidentalmente sparato con armi da fuoco. Stando ai dati contenuti in un rapporto pubblicato dall’organizzazione no profit Everytown for Gun Safety, a seguito degli incidenti sono rimaste ferite 270 persone. Le fasce di età più spesso coinvolte sono i minori tra i 14 e i 17 anni e i bambini che hanno meno di cinque anni. Circa la metà degli incidenti riguarda minori o bambini che si sono sparati accidentalmente da soli, mentre nella restante parte altre persone sono rimaste uccise o ferite (solitamente altri minori). “La vittima solitamente è un familiare, un cugino o un amico”, ha detto la direttrice per la ricerca dell’organizzazione, Sarah Burd-Sharps, all’emittente “Nbc News”. (segue) (Was)