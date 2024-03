Usa: no profit, bambini hanno sparato accidentalmente e ucciso 157 persone nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto invita le autorità statali e federali a “fare di più” per monitorare e raccogliere dati in merito ad incidenti di questo tipo, identificando così un approccio concreto per porre fine a questa dinamica. “Quasi ogni giorno, un bambino riesce a mettere le mani su armi da fuoco, sparando a sé stesso o ad altre persone: si tratta di incidenti assolutamente evitabili”, ha aggiunto la ricercatrice. Il 2023 ha segnato un record di casi secondo i dati raccolti dall’organizzazione, che tra i suoi fondatori ha anche il miliardario statunitense Michael Bloomberg, ex sindaco di New York: 411 incidenti hanno causato la morte o il ferimento di una o più persone. (Was)