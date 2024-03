Ue: Gentiloni, servono finanziamenti comuni per la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia industriale per la difesa “è importante. Servono finanziamenti comuni per la difesa”. Lo ha detto il Commissario europeo, Paolo Gentiloni, rispondendo a una domanda dal pubblico durante il “Next Milan Forum”, organizzato da Ispi, Università Bocconi e Ocse, in corso all’Università Bocconi di Milano. I problemi, secondo il Commissario, “non riguardano tanto l’ammontare della spesa militare ma, piuttosto, la frammentazione degli acquisti vengono fatti all’estero”. Nel 2022-2023 gli acquisti nel settore della difesa “sono stati effettuati per l’80 per cento fuori dall’Europa, per il 60 per cento negli Stati Uniti, per il 20 per cento in Paesi terzi (non Usa) e per l’ultimo 20 per cento nell’Ue” ha spiegato. “Dobbiamo semplificare il nostro sistema. Il problema non è il ciclo politico a Bruxelles, è che abbiamo una strategia ma non abbiamo denaro per questa strategia” ha concluso Gentiloni. (Rem)