Pakistan-Afghanistan: Islamabad conferma “operazione antiterrorismo”, Kabul non dia sostegno a Ttp

- Il Pakistan ha effettuato questa mattina “un’operazione antiterrorismo basata su informazioni di intelligence nelle regioni di confine all’interno dell’Afghanistan”. Lo riferisce il ministero degli Esteri pachistano in un comunicato, confermando quanto rivelato da parte afgana. L’obiettivo primario, spiega la nota, erano terroristi appartenenti al gruppo Hafiz Gul Bahadur, che insieme a Tehrik-i-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani pachistani, è “responsabile di molteplici attacchi terroristici all’interno del Pakistan” che hanno provocato la morte di centinaia di civili e membri delle forze di sicurezza, tra cui l’ultimo nel Waziristan settentrionale, in cui sono stati uccisi sette militari. Negli ultimi due anni, ricorda il comunicato, il Pakistan ha fatto presenti le sue preoccupazioni al governo di Kabul riguardo all’attività del gruppo Ttp, che ha “usato il territorio afgano per lanciare i suoi attacchi all’interno del territorio pachistano”. (segue) (Inn)