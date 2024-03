Pakistan-Afghanistan: Islamabad conferma “operazione antiterrorismo”, Kabul non dia sostegno a Ttp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan, inoltre, ha sempre dato priorità al dialogo e alla cooperazione con l’Afghanistan contro il terrorismo ed esortato le autorità afgane a prendere iniziative concrete ed efficaci e a negare “paradisi sicuri” agli affiliati del Ttp. “Certi elementi tra quelli che sono al potere in Afghanistan stanno attivamente proteggendo il Ttp per usarlo per procura contro il Pakistan”, accusa Islamabad, sottolineando il sostegno offerto al popolo afgano negli ultimi decenni. “Esortiamo questi elementi al potere a un ripensamento sulla politica di fiancheggiamento dei terroristi kharigiti che versano il sangue di pachistani innocenti”, si legge nella conclusione, in cui si ribadisce, comunque, la volontà di collaborazione nella lotta al terrorismo. (segue) (Inn)