Pakistan-Afghanistan: Islamabad conferma “operazione antiterrorismo”, Kabul non dia sostegno a Ttp (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del governo di Kabul, Zabuhullah Mujahid, ha reso noto oggi attacchi aerei avvenuti intorno alle 3 del mattino all’interno del territorio dell’Afghanistan, nelle province di Khost e Paktika, con otto vittime civili. Secondo Mujahid, le forze aeree di Islamabad hanno preso di mira “case di gente comune”: tre donne e tre bambini sono rimasti uccisi a Paktika, dove un’abitazione è crollata per effetto dei bombardamenti, mentre altre due donne hanno perso la vita a Khost, dove pure è stato distrutto un edificio residenziale. Gli attacchi giungono dopo che sabato scorso il presidente pachistano, Asif Ali Zardari, ha annunciato una rappresaglia in risposta a un attentato a un posto di controllo delle forze di sicurezza nel Waziristan settentrionale, in territorio pachistano, nel quale hanno perso la vita sette militari, tra cui due ufficiali. La responsabilità dell’azione è stata rivendicata dal gruppo armato Hafiz Gul Bahadar, che secondo le autorità di Islamabad ha le proprie basi operative proprio nella provincia afgana di Khost. (segue) (Inn)