Pakistan-Afghanistan: Islamabad conferma “operazione antiterrorismo”, Kabul non dia sostegno a Ttp (4)

- “Il Pakistan sostiene che l’obiettivo degli attacchi era (il militante) Abdullah Shah, che però vive in territorio pachistano. I membri della sua tribù vivono in entrambi i Paesi e si muovono frequentemente attraverso il confine”, ha spiegato Mujahid sulla piattaforma social X, l’ex Twitter. “L’Emirato islamico (dell’Afghanistan) condanna fermamente gli attacchi, che costituiscono azioni non serie e violazioni del territorio afgano”, ha aggiunto il portavoce del governo talebano, secondo cui “il Pakistan non dovrebbe incolpare l’Afghanistan per i propri problemi e per la propria incapacità di contenere le violenze. Tali atti possono portare a conseguenze catastrofiche che il Pakistan non sarà in grado di controllare”. Gli attacchi aerei della scorsa notte sono stati confermati anche dal ramo pachistano dei talebani, Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp) e testimoniano le crescenti tensioni tra i due Paesi, in particolare dopo il ritorno dei talebani al potere a Kabul, nel 2022, e dopo la caduta a Islamabad del governo guidato dal premier Imran Khan. (segue) (Inn)