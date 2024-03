Pakistan-Afghanistan: Islamabad conferma “operazione antiterrorismo”, Kabul non dia sostegno a Ttp (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano pachistano “Dawn” riferisce tuttavia che negli ultimi giorni le autorità di Islamabad hanno intensificato i contatti con i dirigenti talebani in Afghanistan e che proprio la scorsa settimana l’incaricato d’affari dell’ambasciata pachistana a Kabul, Obaidur Rahman Nizamani, si è recato a Kandahar per incontrare il governatore locale Mullah Shirin Akhund, considerato tra i più stretti consiglieri dell’emiro Hibatullah Akhundzada. Venerdì 15 marzo il diplomatico è stato ricevuto anche dal ministro degli Esteri ad interim Amir Khan Muttaqi. Il Pakistan, come affermato nei giorni scorsi dal rappresentante speciale per l’Afghanistan Asif Durani, è convinto che 5-6 mila militanti del Ttp trovino attualmente rifugio in Afghanistan, dove ricevono sostegno finanziario dall’India. “Se includiamo anche le famiglie, il numero sale a 70 mila”, ha precisato il diplomatico sabato 16 marzo parlando a un evento organizzato da un think tank di Islamabad. (segue) (Inn)