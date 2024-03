Pakistan-Afghanistan: Islamabad conferma “operazione antiterrorismo”, Kabul non dia sostegno a Ttp (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 16 marzo, inoltre, c'è stato un colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri talebano, Amir Khan Muttaqi, e il nuovo ministro degli Esteri del Pakistan, Ishaq Dar, riferito dal ministero degli Esteri afgano. Oltre a congratularsi con l'interlocutore per il recente insediamento, con l'auspicio che svolga un ruolo positivo nel rafforzamento delle relazioni bilaterali, il rappresentante di Kabul ha sollecitato un contributo costruttivo da parte pachistana nell'attuazione dei principali progetti infrastrutturali della regione. Muttaqi ha anche invitato Dar a visitare l'Afghanistan. Le parti, infine, hanno sottolineato l'importanza di facilitare la circolazione dei passeggeri, dei pazienti e delle merci al valico di Durand e di affrontare i problemi esistenti. Tra i problemi, di cui la nota non fa menzione, c'è la recrudescenza del terrorismo in Pakistan da quando, alla fine del 2022, il gruppo Ttp ha messo fine a un accordo di cessate il fuoco col governo pachistano e rivendicato poi una serie di attentati. A novembre Islamabad ha chiamato in causa il governo talebano per la recente ondata di attacchi, giustificando così la decisione di espellere in massa gli immigrati irregolari afgani presenti in Pakistan. (Inn)