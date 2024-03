Russia: Faraone (Iv), da Salvini surreale entusiasmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sì il popolo ha sempre ragione, soprattutto quando vota coi soldati che entrano col fucile dentro la cabina elettorale per controllare il voto, quando azzerano tutte le alternative perché fanno fuori gli avversari politici". Lo scrive su X (ex Twitter) Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera, in riferimento alle dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, sulle elezioni presidenziali in Russia. "Quanta 'verità' nelle dichiarazioni entusiastiche di Matteo Salvini", conclude. (Rin)