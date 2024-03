Sanità: Giunta Lombardia, stanziati 174 milioni a favore di persone con gravi disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta della Regione Lombardia ha approvato la delibera 'Modifica del programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizioni di non autosufficienza a e grave disabilità'. L'atto è proposto dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, di concerto con l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso. Il Programma operativo era stato approvato lo scorso dicembre. "Questa modifica - ha dichiarato l'assessore Lucchini - giunge dopo un percorso che in questi mesi ha messo al centro una costante interlocuzione con le associazioni che rappresentano il mondo della disabilità, gli Enti locali sempre più pilastri del welfare di territorio e le parti sindacali. (segue) (Com)