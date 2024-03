Sanità: Giunta Lombardia, stanziati 174 milioni a favore di persone con gravi disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una trattativa, iniziata a dicembre, abbiamo condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un percorso che ci ha consentito di raggiungere un obiettivo per noi essenziale". "Da un lato - ha continuato - vogliamo salvaguardare il contributo economico a favore dei caregiver. Dall'altro intendiamo procedere con il necessario potenziamento dei servizi di sollievo e assistenza. Rispettiamo così quanto richiesto dalla riforma dell'attuazione dei Leps (Livelli essenziali prestazioni sociali) di erogazione". "Un risultato importante - ha proseguito - che testimonia come la Lombardia abbia fatto da apripista nel giungere a una interpretazione più efficiente e meno vincolante. Per quanto riguarda la programmazione lombarda, ha consentito infatti di meglio bilanciare la quota da destinare ai servizi". (segue) (Com)