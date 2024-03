Usa-Israele: oggi telefonata Biden-Netanyahu, la prima da un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrà oggi, 18 marzo, una conversazione telefonica con il primo ministro d’Israele, Benjamin Netanyahu, la prima da oltre un mese a questa parte. Lo rivela il portale d’informazione “Axios”, ricordando come l’ultima telefonata tra i due leader sia avvenuta lo scorso 15 febbraio. Da allora le tensioni tra Biden e Netanyahu in merito all’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza sono notevolmente cresciute e in diverse occasioni sono diventate di pubblico dominio. Venerdì 15 marzo il presidente statunitense ha appoggiato un duro intervento del leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, che ha invitato Netanyahu a farsi da parte e a consentire la convocazione di nuove elezioni non appena “i venti della guerra si saranno placati”. Il premier israeliano ha risposto ieri in un’intervista all’emittente “Cnn”, definendo “totalmente inappropriate” le dichiarazioni di Schumer e dicendosi convinto del sostegno della maggior parte degli israeliani.(Was)