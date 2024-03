Russia: Provenzano (Pd), con posizioni Salvini governo non credibile, e Meloni tace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al vicepresidente e ministro Antonio Tajani, non dev'essere facile avere un omologo vicepresidente Salvini che non condanna i crimini di Putin e vede in queste elezioni russe una grande affermazione del popolo. Ma con queste posizioni il Governo può mai essere credibile? E Meloni tace...". Lo scrive su X Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa e Cooperazione internazionale nella segreteria nazionale del Pd. (Rin)