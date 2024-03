Ucraina: drone russo colpisce un gruppo di ricognizione ucraino nella regione di Chernihiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone russo ha compiuto un attacco contro un gruppo di ricognizione e sabotaggio ucraino nella regione di Chernihiv. E' quanto ha riferito il ministero della Difesa russo. Vicino all'insediamento di Lukashovka le forze russe hanno rilevato il movimento del gruppo mentre stava per salire a bordo di veicoli da combattimento di fanteria per avanzare ulteriormente verso il confine russo "con l'obiettivo di un'altra provocazione". "L'operatore di un drone russo ha colpito il gruppo di sabotaggio e ricognizione al momento in cui il personale stava salendo sui veicoli blindati. Le perdite del nemico ammontano a otto persone tra morti e feriti”, si legge nel comunicato del dicastero. (Rum)