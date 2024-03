Terremoti: Trancassini (Fd'I), sicurezza super cantiere Amatrice è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro e velocizzare la ricostruzione delle aree del cratere sono due priorità per la nostra nazione sulle quali il nostro impegno è massimo. Così in una nota il Questore della Camera dei deputati e coordinatore del partito nel Lazio Paolo Trancassini a margine della firma del protocollo d’intesa per la sicurezza nel Super cantiere di Amatrice in Prefettura a Rieti. "Oggi è stata l’occasione per ribadire la centralità di Amatrice nel più complesso tema della ricostruzione. Aver sottoscritto questo protocollo in Prefettura a Rieti alla presenza, tra gli altri, del commissario Castelli, del presidente Rocca e del sindaco Cortellesi non è solo un segnale rassicurante ma riafferma, ancora una volta, il ritrovato clima di collaborazione e il grande lavoro di squadra tra le istituzioni e tra tutti gli enti coinvolti", conclude. (Com)