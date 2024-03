Speciale infrastrutture: Veneto, vicepresidente, con rappresentanti mondo agricolo confronto costruttivo su Via del Mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto disteso e costruttivo. Con queste parole Elisa De Berti, vicepresidente della regione Veneto e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, ha commentato l'incontro con i rappresentanti regionali e provinciali di Venezia di Coldiretti, Cia e Confagricoltura. "Ė stato un confronto disteso e costruttivo quello avuto con le rappresentanze del mondo agricolo che nei giorni scorsi avevano manifestato agli organi di stampa qualche preoccupazione per la realizzazione della Via del Mare - ha spiegato De Berti -. Li ho voluti incontrare per rassicurarli che le loro osservazioni e le loro esigenze saranno tenute in considerazione perché le riteniamo utili a delineare il miglior percorso tecnico che porterà alla progettazione definitiva dell'opera. Con l'occasione è stato illustrato l'iter procedurale previsto dopo la sottoscrizione, avvenuta lo scorso 12 gennaio, del contratto di concessione tra Regione e Consorzio Stabile Sis - Via del Mare". (Rev)