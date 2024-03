Speciale infrastrutture: Anas, sopralluogo nel cantiere per rotatoria Mercallo su ss629 "Del lago di Monate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, un sopralluogo tecnico nel cantiere al km 2800 della strada statale 629 "del Lago di Monate" presso l'incrocio in cui confluiscono via Bagaglio, via Torino e via Fornace nel comune di Mercallo, in provincia di Varese. Questo intervento rientra nel progetto di manutenzione straordinaria che Anas sta eseguendo all'interno del programma di aumento del livello di sicurezza della strada statale 629, e riguarda la sostituzione di tre incroci semaforizzati con altrettante rotatorie e rami di collegamento alla viabilità locale esistente. Le rotatorie, la cui realizzazione si sta svolgendo in piena sinergia con i comuni interessati, con la Regione Lombardia e con la Provincia di Varese, sono situate nel comune di Vergiate, nel comune di Mercallo e nel comune di Malgesso. (Com)