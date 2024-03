Speciale infrastrutture: Cile, grandi imprese spagnole puntano al piano governo da 5,1 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le grandi aziende di infrastrutture spagnole (Sacyr, Ferrovial, Acciona, Acs, Fcc, Ohla, Azvi, Grupo Sanjose, Aldesa e Puentes) e concessionari autostradali come Abertis, Aleatica, Globalvia e Roadis hanno reso prioritario il piano di partenariato pubblico-privato nelle infrastrutture lanciato dal Cile. Come riferisce il quotidiano "El Economista", il governo del Paese andino prevede di realizzare circa 11 progetti di costruzione e gestione di autostrade e aeroporti nel corso del prossimo anno, per un investimento stimato di 5,1 miliardi di euro. L'esecutivo di Gabriel Boric sta promuovendo un ambizioso programma di gare di concessione per quest'anno, dopo aver promosso sei progetti per 3,3 miliardi di euro nel 2023. Il segmento delle concessioni stradali rappresenta il maggior numero di investimenti previsti. (segue) (Spm)