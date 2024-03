Speciale infrastrutture: Salvini, su indagini urbanistica e Milan spero che magistratura si muova con elementi solidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Quando si legge in certi giorni del dossieraggio, dello spionaggio, di pezzi di magistratura e di pezzi di finanza che entravano abusivamente nei conti correnti di migliaia di italiani questo accade in Unione Sovietica ed è estremamente preoccupante. Io ho già le mie inchieste, quindi mi è difficile commentare i processi sull’urbanistica a Milano o sulle quote azionarie del Milan. Da cittadino, mi auguro che se la magistratura si muove o per il Milan o per i palazzi a Milano, si muova con elementi assolutamente solidi". Lo ha detto Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, a margine di un convegno a Milano, in merito alle inchieste delle magistratura milanese sull'urbanistica cittadina e sul passaggio di proprietà della squadra rossonera. "Altrimenti - spiega Salvini - fanno il danno di Milano, dell’Italia, del calcio e di quant’altro". (Rem)