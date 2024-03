Speciale infrastrutture: Ponte sullo stretto, Salvini, obiettivo aprire i cantieri entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio obiettivo è di aprire i cantieri entro il 2024 dopo 53 anni", visto che "la società Stretto di Messina è nata per legge nel dicembre 1971". Lo ha detto Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, durante il suo intervento al convegno “Guidare il cambiamento. Innovazione e sostenibilità per il trasporto pubblico locale del XXI secolo” a Milano, in merito al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. "Economicamente parlando - spiega Salvini - secondo uno studio terzo di open economics, la ricaduta positiva sul territorio nazionale sarà di 20 miliardi di euro". (Rem)