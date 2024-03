Bergamo: Franco, a Calcinate tre alloggi pubblici destinati a persone con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Calcinate (BG) tre alloggi pubblici saranno riqualificati e destinati a persone con disabilità, attraverso un programma di valorizzazione approvato con una delibera della Giunta regionale proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. "Si tratta di appartamenti comunali e liberi - evidenzia Franco - che saranno ristrutturati e assegnati, a canone agevolato, a persone con disabilità, per aiutarle a intraprendere un percorso di inclusione e autonomia abitativa. Il progetto sarà attuato utilizzando fondi stanziati nell'ambito del Pnrr". "Anche questo è un esempio concreto di housing sociale - prosegue Franco - e si inserisce nel quadro delle azioni messe in campo con 'Missione Lombardia', il piano di rilancio delle politiche abitative che stiamo attuando con determinazione. Gli immobili pubblici vuoti e inutilizzati devono essere riconvertiti a beneficio della comunità: il segno di un cambio di passo nella gestione degli immobili pubblici". "Missione Lombardia - sottolinea Franco - dà risposte tangibili ai bisogni del cittadino, offrendo nuove soluzioni che abbracciano la sfera socio-sanitaria, in un'alleanza con le istituzioni territoriali. Andiamo avanti convintamente su questa strada" (Com)