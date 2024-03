Infrastrutture: Slovenia, perforata la seconda canna del tunnel delle Caravanche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovenia è terminata la perforazione della seconda canna del tunnel delle Caravanche. Lo ha riferito la stampa di Lubiana. Il tunnel, lungo quasi 8 chilometri, è la galleria più lunga della Slovenia e la collega all'Austria. I lavori non sono comunque finiti e sarà finalmente possibile attraversare la seconda canna del tunnel solo a partire dalla fine del 2025. Alla cerimonia di sfondamento hanno partecipato il primo ministro Robert Golob e la ministra delle Infrastrutture Alenka Bratusek. I preparativi per la costruzione della seconda canna sono iniziati nel 2016 e nel dicembre 2017 sono state indette le gare d'appalto. Il contratto con la società turca Cengiz è stato firmato solamente a gennaio 2020, a causa del ricorso di alcune società escluse dalla gara. All'inizio il valore contrattuale dei lavori era stato stimato a 98,55 milioni di euro. A causa dell'aumento dei prezzi dei materiali, dell’energia e dei macchinari, il costo è ora aumentato del 7 per cento a 105,97 milioni di euro. (Seb)