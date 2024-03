Russia: scrutinio terminato, Putin ha vinto le elezioni presidenziali con l'87,28 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vladimir Putin ha ottenuto l'87,28 per cento dei voti alle elezioni presidenziali russe che si sono svolte dal 15 al 17 marzo. Lo ha annunciato la Commissione elettorale centrale dopo il termine dello scrutinio. Nikolaj Kharitonov, esponente del partito del Partito comunista, ha ottenuto il 4,31 per cento dei voti. Arriva terzo l'esponente del partito Nuova Gente, Vladislav Davankov, con il 3,85 per cento dei voti. Infine, il presidente del Partito liberaldemocratico, Leonid Slutskij, ha ottenuto il 3,20 per cento. La Commissione elettorale centrale terrà una riunione speciale per riassumere i risultati ufficiali delle elezioni giovedì 21 marzo. L'affluenza alle urne ha raggiunto il 77,44 per cento. L'organismo ha precisato che oltre otto milioni di cittadini hanno votato online, mentre altri 2,6 milioni hanno espresso il proprio voto anticipatamente. Secondo i dati preliminari analizzati dall'agenzia di stampa "Ria Novosti", affluenza più alta è stata registrata della repubblica della Cecenia e nella regione di Kemerovo, rispettivamente al 97,06 per cento e al 96,41 per cento. La Cecenia figura tra i territori in cui Putin ha ottenuto più voti, come anche nelle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk e nelle regioni di Tuva e Kabardino-Balkaria. (Rum)