Malesia-Argentina: ministra Esteri Mondino in visita a Kuala Lumpur oggi e domani

- La ministra degli Esteri dell’Argentina, Diana Mondino, sarà in visita ufficiale in Malesia oggi e domani (18 e 19 marzo), la prima nel Paese del Sud-est asiatico dal suo insediamento, a dicembre. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri malesiano. A Kuala Lumpur Mondino sarà ricevuta dal primo ministro Anwar Ibrahim e avrà un colloquio bilaterale con l’omologo Mohamad Hasan. I due ministri parleranno anche di questioni regionali e internazionali di comune interesse, tra cui i rapporti commerciali tra la Malesia e il Mercosur e il conflitto israelo-palestinese. Mondino incontrerà anche il ministro dell’Agricoltura e della sicurezza alimentare, Mohamad Sabu, e il viceministro degli Investimenti, del commercio e dell’industria, Liew Chin Tong. Parteciperà, inoltre, a una tavola rotonda con rappresentanti di imprese malesiane che operano in Argentina, tra cui Petronas e Ijm. I due Paesi, ricorda la nota, hanno registrato un interscambio commerciale di 1,81 miliardi di dollari l’anno scorso; l’Argentina è il terzo partner della Malesia in America latina.(Fim)