- Il Covid è stato sofferenza, paura, sgomento. “Il mondo dopo non è migliore, ma ha imparato che nessuno si salva da solo e che la scienza è salvezza e speranza”. Lo scrive su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati, in occasione della giornata in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. (Rin)