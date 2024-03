Russia: ministra Esteri tedesca, elezioni senza scelta, nuove sanzioni dopo morte Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state "senza scelta" le elezioni presidenziali in Russia, vinte dal capo dello Stato in carica Vladimir Putin. L'Ue adotterà nuove sanzioni contro il Paese per la morte del dissidente Aleksej Navalnyj, deceduto in una colonia penale nel circondario autonomo di Jamalo-Nenec. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, a margine della riunione con i colleghi dell'Ue in corso oggi a Bruxelles. Per l'esponente dei Verdi, il voto di ieri in Russia "è contrario al diritto internazionale perché si è svolto anche in alcune regioni di Ucraina, Georgia e Moldova". (Geb)