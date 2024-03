Milano: un podcast dell'Università Statale racconta i luoghi della violenza mafiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano e la mafia: un rapporto difficile e doloroso, una storia che va ricostruita, conservata e raccontata, anche attraverso i luoghi teatro della violenza criminale, che spesso si sono trasformati in luoghi di memoria civica e civile. È questo il progetto del podcast "I luoghi della memoria della violenza mafiosa a Milano", realizzato in collaborazione con l'associazione Libera Milano e il Comune di Milano, e presentato oggi nell'Aula Malliani presso l'Università degli Studi di Milano alla presenza del Rettore Elio Franzini, di Marilisa D'Amico, Prorettrice a Legalità, trasparenza e parità di diritti della Statale di Milano e di Anna Scavuzzo, Vicesindaca del Comune di Milano. (segue) (Com)