Milano: un podcast dell'Università Statale racconta i luoghi della violenza mafiosa (2)

- "Raccontare la mafia soffermandosi a raccontare luoghi a diverso titolo significativi aiuta a costruire una memoria condivisa, vicina anche a chi è più giovane. E ci mette in relazione con chi non ha condiviso la cronaca e le immagini di orrori come le esplosioni allo svincolo Capaci e in via D'Amelio, oppure la notte dell'attentato alla GAM in via Palestro", spiega Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano. "Si rinnova anche grazie al lavoro in Università l'impegno nel contrasto alle mafie, che richiede la competenza di chi si occupa quotidianamente di criminalità organizzata unita alla capacità di utilizzare strumenti innovativi come il podcast: da collaborazioni virtuose nasce l'opportunità di ampliare l'uditorio di quanti vogliono ascoltare per conoscere e contribuire a consolidare una cultura della legalità e dell'impegno, e che porta in tanti luoghi della città segni tangibili della lotta alle mafie". (segue) (Com)