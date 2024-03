Milano: un podcast dell'Università Statale racconta i luoghi della violenza mafiosa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il podcast – parte del progetto del Comune "Milano è memoria" e disponibile su Spreaker – racconta la mafia soffermandosi su alcuni luoghi simbolo: scenario di attentati, di violenza mafiosa o assurti a icone della risposta morale, civile, culturale e istituzionale data dalla città, soprattutto dai giovani. Si parte, in ordine cronologico, dalla targa commemorativa in via Morozzo della Rocca per ricordare il delitto Ambrosoli del 1979 fino ai giardini Lea Garofalo per celebrare il coraggio della donna brutalmente assassinata dall'ndrangheta nel 2009, passando dal monumento al Carabiniere in piazza Diaz per omaggiare il generale dalla Chiesa, dall'albero dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in via Benedetto Marcello, dalla strage di via Palestro del 1993 e dal delitto del sindacalista Pietro Sanua. Per terminare con il recente murale dell'Ortica: un'opera che celebra coloro che si sono battuti in nome della legalità e della giustizia e che spesso per questo hanno perso la vita. (segue) (Com)