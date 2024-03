Milano: un podcast dell'Università Statale racconta i luoghi della violenza mafiosa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il podcast realizzato dai dottorandi dell'Università degli Studi di Milano è un potente strumento di diffusione delle conoscenze sul fenomeno mafioso nella nostra città", commenta Libera Milano. "Raccontare e presentare agli altri coetanei e ai cittadini i luoghi che ricordano la violenza criminale è uno dei modi più efficaci per contrastare la cultura della mafia che si nutre di indifferenza e di omertà, di complicità e di silenzio. Ecco perché questo podcast assume un ruolo straordinario nel coinvolgere la cittadinanza e le nuove generazioni e nel realizzare quel passaggio di testimone che Libera, da quasi 30 anni a questa parte, cerca di concretizzare con tutti gli strumenti che la cultura e la fantasia mettono a disposizione. Questo prodotto culturale è uno dei tanti frutti realizzati in oltre un decennio di positiva collaborazione tra Libera e gli atenei milanesi, in particolare l'Università Statale. Auspichiamo che il Comune di Milano voglia dotare i luoghi della memoria della violenza mafiosa con una segnaletica di QR code in grado di rilanciarne i contenuti". Le ricerche scientifiche e la redazione dei testi sono opera dei dottorandi del corso di Dottorato in Studi sulla criminalità organizzata, coordinati dal professor Fabio Basile, docente di diritto penale dell'Università Statale di Milano. Le voci narranti del podcast sono dei dottorandi Martina Locarni e Guillem Frova. (segue) (Com)