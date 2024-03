Speciale energia: Cina, "Kyodo", centrali nucleari hanno disperso nell'ambiente più trizio di Fukushima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le centrali nucleari della Cina hanno scaricato nel 2022 acqua con concentrazioni di trizio sino a nove volte superiori a quella immessa nell'oceano dal Giappone presso la centrale nucleare di Fukushima. E' quanto emerge da un documento pubblico rilanciato dall'agenzia di stampa giapponese "Kyodo", che cita l'ultima edizione dell'Annuario cinese dell'energia nucleare pubblicato nel fine settimana. Il documento riporta i risultati delle analisi effettuate nel 2022 presso 19 siti di monitoraggio di 13 centrali nucleari cinesi, tra cui il complesso di Qinshan, nella provincia cinese orientale dello Zhejiang. Stando alle analisi, la concentrazione di trizio contenuta nelle acque di scarico delle centrali cinesi ha superato il limite annuo di 22mila miliardi di becquerel fissato per il processo di scarico dell'acqua decontaminata di Fukushima. Il complessi di Qishan, in particolare, avrebbe scaricato nel solo 2022 ben 202mila miliardi di bequerel, contro i 2.200 miliardi di bequerel annui della centrale nucleare giapponese Fukushima Daiichi prima del disastro del 2011. "Kyodo" ricorda che la Cina contesta duramente il processo di scarico dell'acqua decontaminata di Fukushima nell'oceano, che pure ha ottenuto il via libera dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea); lo scorso anno Pechino ha risposto all'avvio delle operazioni di scarico bloccando le importazioni di prodotti ittici dal Giappone, e nelle ultime settimane ha chiesto un "meccanismo di compensazione" per i Paesi regionali che risentirebbero delle ricadute ambientali del processo di scarico intrapreso in Giappone. (Git)