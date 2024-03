Speciale energia: ministro Energia Kiev, non prorogheremo accordo su transito di gas russo nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non intende continuare il transito del gas russo nel 2025, una volta scaduto l'accordo in merito con il gruppo energetico russo Gazprom il 31 dicembre del 2024. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia ucraino, Herman Halushchenko, nel corso di una diretta televisiva. "Posso confermare che non abbiamo in programma di stipulare ulteriori accordi o di rinnovare questo accordo", ha affermato il ministro. Halushchenko ha spiegato che i test condotti nel 2023 hanno dimostrato che il sistema del trasporto di gas e depositi sotterranei di gas dell'Ucraina possono funzionare anche senza il transito del gas russo. Secondo Halushchenko, neanche l'Ue è interessata a prorogare l'accordo sul transito del gas con la Russia. "C'è un'iniziativa dell'Ue, il RepowerEu, che prevede che entro il 2027 i Paesi europei si libereranno completamente del gas russo, non solo del gasdotto, ma anche di tutto il gas, incluso il Gnl (gas naturale liquefatto)", ha osservato il ministro. Halushchenko ha poi aggiunto che ora sul mercato ci sono abbastanza alternative al gas russo. Ad esempio, negli ultimi 18 mesi la Germania ha ridotto la dipendenza dal gas russo a quasi zero. Nel frattempo, l'Ucraina sta attivamente rafforzando la sua sicurezza energetica e l'indipendenza, aumentando in particolare la produzione interna di gas. (Kiu)