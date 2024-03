Speciale energia: Spagna, ministra Ribera contro aziende energetiche, evitare "sbruffonate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per la Transizione ecologica e la sfida demografica spagnola, Teresa Ribera, ha lanciato un avvertimento alle aziende del settore dell'energia elettrica, sconsigliando possibili "sbruffonate". Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", Ribera ha affermato tali parole in relazione al fatto di considerare o meno un ricatto il fatto che gli operatori energetici vogliano spostare i loro investimenti all'estero di fronte all'intenzione del governo di rendere permanente l'imposta straordinaria sulle società elettriche. Per la ministra, le aziende "hanno detto cose abbastanza assurde e hanno la tendenza a descrivere come ideologico ciò che a loro non piace" motivo per cui le ha esortate a spiegarsi con toni corretti e non così "rabbiosi". Ribera ha sostenuto, inoltre, che, essendo cresciuti in modo molto "significativo" i profitti proprio grazie ai cittadini e ai consumatori spagnoli, gli operatori dovrebbero "provare una certa vergogna quando viene chiesto loro di destinare parte dei loro straordinari profitti per alleggerire il conto". (Spm)