Speciale energia: Unicredit, sottoscritto sustainability linked minibond da 4 milioni di Free Luce & Gas Spa

- Free Luce&Gas nasce nel 2012 come operatore nel mercato elettrico nazionale grazie ad una partnership tra professionisti del settore energetico e informatico, con esperienze e competenze pluriennali maturate in ambito energia già dagli anni 2000. Dopo i primi anni di attività dedicati alla gestione di clienti energivori (con forniture di energia elettrica, gas e soluzioni di risparmio energetico), a fine 2018 decide di focalizzare le proprie attività soprattutto verso il mercato domestico e retail (PMI e micro business). Free Luce&Gas rappresenta oggi, attraverso la rete di imprese “Okw" (marchio registrato), un Gruppo consolidato di aziende operanti in ambiti diversi, seppur sinergici, come la progettazione e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’informatica applicata al settore energetico e l’attività di ESCo (Energy service company). L’obiettivo principale di Free Luce&Gas e della rete “Okw” è divenire un soggetto aggregatore di riferimento su tutto il territorio nazionale, fornendo servizi per Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e Condomini (Auc - Gruppi di Autoconsumo che agiscono collettivamente). (Com)