Croazia: Corte costituzionale, presidente non può candidarsi a parlamentari senza lasciare incarico

- Il presidente della Croazia, Zoran Milanovic, non può candidarsi alle elezioni parlamentari del 17 aprile senza prima aver presentato le dimissioni dalla sua carica. Lo ha comunicato la Corte costituzionale croata. L'articolo 96 della Costituzione, infatti, stabilisce che il presidente "non può eseguire alcun altro incarico pubblico o professionale". "Nell'adempimento di questo incarico non deve partecipare alle attività di alcun partito, il che esclude la possibilità che si candidi a presidente", ha detto il presidente della Corte, Miroslav Separovic. "Ciò esclude ogni possibilità che il presidente della Repubblica, nel contesto delle elezioni parlamentari annunciate, sia candidato nella lista per l'elezione dei rappresentanti o candidato alla carica di premier e partecipi alla campagna elettorale politica in tale veste", ha concluso la Corte costituzionale. La candidatura di Milanovic mentre ancora ricopre l’incarico di presidente "è incompatibile con la sua posizione, i poteri costituzionali e il principio della separazione dei poteri". L'attuale capo dello Stato ha annunciato che alle prossime elezioni parlamentari si candiderà nella lista del Partito socialdemocratico (Sdp), affermando che non ha intenzione di dimettersi dal suo incarico. (Seb)