Energia: ministro Ricerca scientifica Iraq, sviluppiamo nucleare per scopi pacifici

- L’Iraq si sta muovendo verso lo sviluppo dell’energia nucleare per scopi pacifici. Lo ha detto il ministro iracheno della Ricerca scientifica e dell’Istruzione superiore, Naeem Al Aboudi, nel corso di una conferenza congiunta con il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, in visita nel Paese. “Nell’ultimo periodo abbiamo lavorato per preparare diversi programmi con l’Aiea. Una delle questioni strategiche su cui stiamo lavorando è il reattore nucleare per scopi pacifici nei settori della sanità, dell'industria e dell'agricoltura”, ha spiegato Al Aboudi. “Prima del 2003 in Iraq c’era una politica frivola, che ci costò molto, comportando la completa distruzione del programma nucleare a causa delle guerre”, ha osservato il ministro iracheno. “L’Aiea sa che l’Iraq non vuole l’energia nucleare per scopi bellici, ma solo per scopi pacifici”, ha aggiunto Al Aboudi, precisando che l’Agenzia e il Paese “stanno lavorando insieme per costruire piccoli reattori modulari (Smr)”. (Irb)