Veneto: Zaia, cittadini chiedono di votare ed essere liberi di scegliere propria classe dirigente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini chiedono di votare e di poter scegliere la propria classe dirigente. Lo ha ribadito Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, rispondendo ai giornalisti sulle regionali che in Veneto sono in programma nel 2025, a margine dell’inaugurazione del bacino di laminazione delle piene del fiume Agno che si colloca tra lo stesso Comune di Trissino e Arzignano, avvenuta in mattinata a Trissino, in provincia di Vicenza. “Manca ancora un anno e mezzo alle prossime regionali – ha sottolineato-. Se passa un anno e mezzo a discutere se ci sarà o meno la lista Zaia, se Zaia ci sarà o no, forse sarebbe più utile che voi andaste a chiedere ai cittadini. Loro chiedono di poter votare e di essere liberi nel poter scegliere la propria classe dirigente. La cosa tipica in questo Paese è che sindaci e governatori non possono candidarsi dopo due mandati mentre tutti gli altri possono stare a vita”. Il presidente veneto rispetto all’idea di una sua possibile candidatura in Europa ha risposto: “Io sono concentrato sulla regione” ha concluso.(Rev)