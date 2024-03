Basilicata 2024: Ferrante, Amaro lucano a sinistra, bene Azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un candidato che dura il tempo di un fine settimana, leader di partito che si affannano alla ricerca di sostituti, l’accordo che si chiude a fatica su una figura di ripiego. A sinistra ormai sono passati dal campo largo all’amaro lucano. Quella tra Conte e Schlein è un’alleanza priva di contenuti, con Pd e M5S che primeggiano solo nello scambio di accuse e diktat. In Basilicata la riconferma del nostro Vito Bardi è la scelta più saggia per proseguire con il buon governo della regione. Bene ha fatto Azione, dopo Italia Viva, ad esprimere il suo appoggio ad un progetto politico serio, aggregante e costruttivo in grado di attrarre consensi in maniera trasversale. Forza Italia si conferma baricentro moderato, liberale e riformista dello scacchiere politico“. Lo scrive il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia. (Rin)