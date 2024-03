© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non siamo assolutamente interessati ad entrare al governo, noi stiamo all'opposizione. “E vi prometto che se non sarà così mi colorerò i capelli e me li farò a pois". Così il deputato di Azione, Ettore Rosato, ospite di “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1. (Rin)