Sardegna: Ares, via al corso di manager per la sanità territoriale

- Nei giorni scorsi ha preso il via, nella sede di Ares Sardegna, il Corso di formazione per lo sviluppo delle competenze manageriali, finanziato dalla Missione 6 del PNRR. Il progetto, coordinato da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), prevede entro l’intero territorio nazionale la formazione di 4500 manager e middle manager del Sistema Sanitario Nazionale. Per la Sardegna è prevista la formazione di 170 professionisti del SSR, individuati dalla Regione sulla base alle indicazioni di Agenas. Il corso ha una durata pari a 200 ore e svilupperà le competenze necessarie alla gestione dei presidi e delle strutture previste dalla riforma dell’organizzazione dell’assistenza territoriale. Ares ha attivato le prime due edizioni del corso rivolte a due gruppi di 30 corsisti, con termine previsto per dicembre 2024. Nel 2025 è previsto l’avvio di altre 2 edizioni, mentre la quinta edizione è in programma nel 2026. Durante la prima giornata di formazione, i corsisti hanno trattato il tema dello scenario normativo e istituzionale di sviluppo e sostenibilità dei sistemi sanitari, sia a livello nazionale che regionale. (segue) (Rsc)