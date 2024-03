© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra pazienti e professionisti della sanità il sacrificio in termini di vite umane è stato immenso. Il miglior modo per onorare e ricordare le vittime, tra cui molti infermieri, è un cambio di marcia nella gestione e organizzazione del Ssn che purtroppo ancora non si è realizzato". Lo scrive il Nursind sul suo profilo Facebook, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus.(Rin)