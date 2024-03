Pnrr: Zaia, siamo sempre in fase di programmazione e negoziazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo sempre in fase di programmazione e negoziazione. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, rispondendo ai giornalisti a margine dell'inaugurazione del bacino di laminazione delle piene del fiume Agno, avvenuta in mattinata a Trissino, in provincia di Vicenza. "Ho detto – ha ricordato il presidente veneto - in tempi non sospetti che il Pnrrr dovrebbe essere rinegoziato. Ad esempio, una delle grandi opportunità per rinegoziare è quello delle opere a tutela del dissesto idrogeologico, che vuol dire danni che non pagheremo più, ma anche messa in sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre imprese". "Noi siamo sempre in una fase di programmazione e di negoziazione. Siamo fiduciosi. Ho capito una cosa, ovvero che chi in questo paese ha progetti riesce a metterli a terra, li finanzia, chi non ce li ha non li finanzierà mai" ha concluso. (Rev)