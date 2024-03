Medio Oriente: Gasparri (FI), ragioni di Israele vanno comprese e democrazia va difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Israele “è una democrazia che, il 7 ottobre, ha subito un attacco dal sapore dell'olocausto, e che adesso reagisce in maniera eccessiva perché un conto è stroncare i terroristi di Hamas, un conto è la tragedia che si sta consumando e che non porterà a nulla di buono. Però le ragioni di Israele vanno comprese e quella democrazia va difesa". Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ospite a “L'Aria che Tira” su La7. “Israele è un grande Paese democratico dove negli ultimi anni si è votato spesso a causa di instabilità e frammentazioni varie. In passato c'erano due partiti principali che si sono in parte sgretolati però da decenni c'è una vera democrazia. Si possono organizzare cortei e manifestazioni di ogni tipo, ognuno può esprimere il suo pensiero”, ha aggiunto. (Rin)